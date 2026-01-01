Bugünkü Geez PNutz Fiyatı

Bugünkü Geez PNutz (PNUTZ) fiyatı $ 0,170173 olup, son 24 saatte % 5,54 değişim gösterdi. Mevcut PNUTZ / USD dönüşüm oranı PNUTZ başına $ 0,170173 şeklindedir.

Geez PNutz, şu anda piyasa değeri açısından $ 69.159 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 407,00K PNUTZ şeklindedir. Son 24 saat içinde PNUTZ, $ 0,149337 (en düşük) ile $ 0,170593 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,674176 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,129475 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PNUTZ, son bir saatte +%0,15 ve son 7 günde -%1,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Geez PNutz (PNUTZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 69,16K$ 69,16K $ 69,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 69,16K$ 69,16K $ 69,16K Dolaşım Arzı 407,00K 407,00K 407,00K Toplam Arz 407.000,0 407.000,0 407.000,0

Şu anki Geez PNutz piyasa değeri $ 69,16K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PNUTZ arzı 407,00K olup, toplam arzı 407000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 69,16K.