Bugünkü Genesis Arena Fiyatı

Bugünkü Genesis Arena (GENESIS) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,28 değişim gösterdi. Mevcut GENESIS / USD dönüşüm oranı GENESIS başına -- şeklindedir.

Genesis Arena, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.785,28 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GENESIS şeklindedir. Son 24 saat içinde GENESIS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GENESIS, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%3,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Genesis Arena (GENESIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,79K$ 7,79K $ 7,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,79K$ 7,79K $ 7,79K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Genesis Arena piyasa değeri $ 7,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GENESIS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,79K.