Bugünkü Genopets Fiyatı

Bugünkü Genopets (GENE) fiyatı $ 0,00500816 olup, son 24 saatte % 1,88 değişim gösterdi. Mevcut GENE / USD dönüşüm oranı GENE başına $ 0,00500816 şeklindedir.

Genopets, şu anda piyasa değeri açısından $ 438.934 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 87,64M GENE şeklindedir. Son 24 saat içinde GENE, $ 0,00489801 (en düşük) ile $ 0,00512381 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 37,83 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00106923 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GENE, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%11,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Genopets (GENE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 438,93K$ 438,93K $ 438,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 500,82K$ 500,82K $ 500,82K Dolaşım Arzı 87,64M 87,64M 87,64M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Genopets piyasa değeri $ 438,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GENE arzı 87,64M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 500,82K.