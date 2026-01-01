Bugünkü Get Bagged Fiyatı

Bugünkü Get Bagged (BAGGED) fiyatı $ 0,0000121 olup, son 24 saatte % 0,32 değişim gösterdi. Mevcut BAGGED / USD dönüşüm oranı BAGGED başına $ 0,0000121 şeklindedir.

Get Bagged, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.098,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,76M BAGGED şeklindedir. Son 24 saat içinde BAGGED, $ 0,00001198 (en düşük) ile $ 0,00001216 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00032414 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000721 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BAGGED, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%5,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Get Bagged (BAGGED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,10K$ 12,10K $ 12,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,10K$ 12,10K $ 12,10K Dolaşım Arzı 999,76M 999,76M 999,76M Toplam Arz 999.761.502,7385371 999.761.502,7385371 999.761.502,7385371

Şu anki Get Bagged piyasa değeri $ 12,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BAGGED arzı 999,76M olup, toplam arzı 999761502.7385371. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,10K.