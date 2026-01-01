Bugünkü Get Out Frog Fiyatı

Bugünkü Get Out Frog (GOF) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 19,59 değişim gösterdi. Mevcut GOF / USD dönüşüm oranı GOF başına -- şeklindedir.

Get Out Frog, şu anda piyasa değeri açısından $ 52.822 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 975,00T GOF şeklindedir. Son 24 saat içinde GOF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOF, son bir saatte +%9,71 ve son 7 günde +%30,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Get Out Frog (GOF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,82K$ 52,82K $ 52,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,82K$ 52,82K $ 52,82K Dolaşım Arzı 975,00T 975,00T 975,00T Toplam Arz 975.000.000.000.000,0 975.000.000.000.000,0 975.000.000.000.000,0

Şu anki Get Out Frog piyasa değeri $ 52,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOF arzı 975,00T olup, toplam arzı 975000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,82K.