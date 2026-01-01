Bugünkü Giggle Panda Fiyatı

Bugünkü Giggle Panda (GIGL) fiyatı $ 0,0033273 olup, son 24 saatte % 1,85 değişim gösterdi. Mevcut GIGL / USD dönüşüm oranı GIGL başına $ 0,0033273 şeklindedir.

Giggle Panda, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.941.480 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 884,04M GIGL şeklindedir. Son 24 saat içinde GIGL, $ 0,00319629 (en düşük) ile $ 0,00339156 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0063259 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011113 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIGL, son bir saatte -%1,09 ve son 7 günde +%21,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Giggle Panda (GIGL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,33M$ 3,33M $ 3,33M Dolaşım Arzı 884,04M 884,04M 884,04M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Giggle Panda piyasa değeri $ 2,94M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIGL arzı 884,04M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,33M.