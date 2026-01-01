Bugünkü Giko Cat Fiyatı

Bugünkü Giko Cat (GIKO) fiyatı $ 0,0771 olup, son 24 saatte % 5,64 değişim gösterdi. Mevcut GIKO / USD dönüşüm oranı GIKO başına $ 0,0771 şeklindedir.

Giko Cat, şu anda piyasa değeri açısından $ 770.027 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,00M GIKO şeklindedir. Son 24 saat içinde GIKO, $ 0,075282 (en düşük) ile $ 0,082377 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,95 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,059728 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GIKO, son bir saatte +%1,68 ve son 7 günde -%3,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Giko Cat (GIKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 770,03K$ 770,03K $ 770,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 770,03K$ 770,03K $ 770,03K Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 9.999.171,302015577 9.999.171,302015577 9.999.171,302015577

Şu anki Giko Cat piyasa değeri $ 770,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GIKO arzı 10,00M olup, toplam arzı 9999171.302015577. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 770,03K.