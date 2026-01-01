Bugünkü Ging Gong Kaew Fiyatı

Bugünkü Ging Gong Kaew (GGK) fiyatı $ 0,00004833 olup, son 24 saatte % 26,01 değişim gösterdi. Mevcut GGK / USD dönüşüm oranı GGK başına $ 0,00004833 şeklindedir.

Ging Gong Kaew, şu anda piyasa değeri açısından $ 48.326 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,84M GGK şeklindedir. Son 24 saat içinde GGK, $ 0,00003803 (en düşük) ile $ 0,00004838 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00224676 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00003746 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GGK, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%5,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ging Gong Kaew (GGK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 48,33K$ 48,33K $ 48,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,33K$ 48,33K $ 48,33K Dolaşım Arzı 999,84M 999,84M 999,84M Toplam Arz 999.835.302,651723 999.835.302,651723 999.835.302,651723

Şu anki Ging Gong Kaew piyasa değeri $ 48,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GGK arzı 999,84M olup, toplam arzı 999835302.651723. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 48,33K.