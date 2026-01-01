Bugünkü GLHFStrategy Fiyatı

Bugünkü GLHFStrategy (GLHFSTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut GLHFSTR / USD dönüşüm oranı GLHFSTR başına -- şeklindedir.

GLHFStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 264.198 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 964,90M GLHFSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde GLHFSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GLHFSTR, son bir saatte -- ve son 7 günde -%1,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GLHFStrategy (GLHFSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 264,20K$ 264,20K $ 264,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 264,20K$ 264,20K $ 264,20K Dolaşım Arzı 964,90M 964,90M 964,90M Toplam Arz 964.900.678,3179224 964.900.678,3179224 964.900.678,3179224

Şu anki GLHFStrategy piyasa değeri $ 264,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GLHFSTR arzı 964,90M olup, toplam arzı 964900678.3179224. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 264,20K.