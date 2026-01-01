Bugünkü GMEOW Fiyatı

Bugünkü GMEOW (GMEOW) fiyatı $ 0,00163747 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GMEOW / USD dönüşüm oranı GMEOW başına $ 0,00163747 şeklindedir.

GMEOW, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.637.470 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GMEOW şeklindedir. Son 24 saat içinde GMEOW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,038489 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00156329 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GMEOW, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GMEOW (GMEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,64M$ 1,64M $ 1,64M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,64M$ 1,64M $ 1,64M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

