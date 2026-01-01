Bugünkü GobStrategy Fiyatı

Bugünkü GobStrategy (GOBSTR) fiyatı $ 0,00038926 olup, son 24 saatte % 9,89 değişim gösterdi. Mevcut GOBSTR / USD dönüşüm oranı GOBSTR başına $ 0,00038926 şeklindedir.

GobStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 301.484 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 774,50M GOBSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde GOBSTR, $ 0,0003885 (en düşük) ile $ 0,00043445 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0075855 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0003885 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOBSTR, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%14,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GobStrategy (GOBSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 301,48K$ 301,48K $ 301,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 301,48K$ 301,48K $ 301,48K Dolaşım Arzı 774,50M 774,50M 774,50M Toplam Arz 774.504.255,5852858 774.504.255,5852858 774.504.255,5852858

