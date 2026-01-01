Bugünkü Golddigger Fiyatı

Bugünkü Golddigger (GDIG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,43 değişim gösterdi. Mevcut GDIG / USD dönüşüm oranı GDIG başına -- şeklindedir.

Golddigger, şu anda piyasa değeri açısından $ 197.544 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 993,72M GDIG şeklindedir. Son 24 saat içinde GDIG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00135633 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GDIG, son bir saatte -%0,51 ve son 7 günde +%1,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Golddigger (GDIG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 197,54K$ 197,54K $ 197,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 197,54K$ 197,54K $ 197,54K Dolaşım Arzı 993,72M 993,72M 993,72M Toplam Arz 993.724.003,99237 993.724.003,99237 993.724.003,99237

Şu anki Golddigger piyasa değeri $ 197,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GDIG arzı 993,72M olup, toplam arzı 993724003.99237. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 197,54K.