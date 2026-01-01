Bugünkü Goldn Fiyatı

Bugünkü Goldn (GOLDN) fiyatı $ 0,00036112 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut GOLDN / USD dönüşüm oranı GOLDN başına $ 0,00036112 şeklindedir.

Goldn, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.048.038 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,00B GOLDN şeklindedir. Son 24 saat içinde GOLDN, $ 0,0003576 (en düşük) ile $ 0,00037129 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00218317 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00035272 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GOLDN, son bir saatte -%2,08 ve son 7 günde -%4,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Goldn (GOLDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,05M$ 5,05M $ 5,05M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,05M$ 5,05M $ 5,05M Dolaşım Arzı 14,00B 14,00B 14,00B Toplam Arz 14.000.000.000,0 14.000.000.000,0 14.000.000.000,0

Şu anki Goldn piyasa değeri $ 5,05M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GOLDN arzı 14,00B olup, toplam arzı 14000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,05M.