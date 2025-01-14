Gourmet Galaxy Fiyatı (GUM)
Bugün için canlı Gourmet Galaxy (GUM) fiyatı, 0.00937917 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 31.18K USD. GUM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Gourmet Galaxy Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 287.13 USD
- Gün içindeki Gourmet Galaxy fiyat değişimi +1.10%
- Dolaşımdaki arz: 3.32M USD.
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Gün içerisinde, Gourmet Galaxy / USD fiyat değişimi, $ +0.0001017.
Son 30 gün içerisinde, Gourmet Galaxy / USD fiyat değişimi, $ +0.0009043104.
Son 60 gün içerisinde, Gourmet Galaxy / USD fiyat değişimi, $ +0.0045614852.
Son 90 gün içerisinde, Gourmet Galaxy / USD fiyat değişimi, $ +0.0023893872487603315.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0001017
|+1.10%
|30 Gün
|$ +0.0009043104
|+9.64%
|60 Gün
|$ +0.0045614852
|+48.63%
|90 Gün
|$ +0.0023893872487603315
|+34.18%
En güncel Gourmet Galaxy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.75%
+1.10%
-0.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
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