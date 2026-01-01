Bugünkü grail Fiyatı

Bugünkü grail (SN81) fiyatı $ 2,12 olup, son 24 saatte % 3,36 değişim gösterdi. Mevcut SN81 / USD dönüşüm oranı SN81 başına $ 2,12 şeklindedir.

grail, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.225.819 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,95M SN81 şeklindedir. Son 24 saat içinde SN81, $ 1,99 (en düşük) ile $ 2,13 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 7,51 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,81 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SN81, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde +%10,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

grail (SN81) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,23M$ 6,23M $ 6,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,23M$ 6,23M $ 6,23M Dolaşım Arzı 2,95M 2,95M 2,95M Toplam Arz 2.946.076,010912683 2.946.076,010912683 2.946.076,010912683

