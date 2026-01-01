Bugünkü GROKCHAIN Fiyatı

Bugünkü GROKCHAIN (GROKCHAIN) fiyatı $ 0,00000768 olup, son 24 saatte % 0,21 değişim gösterdi. Mevcut GROKCHAIN / USD dönüşüm oranı GROKCHAIN başına $ 0,00000768 şeklindedir.

GROKCHAIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.669,6 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,28M GROKCHAIN şeklindedir. Son 24 saat içinde GROKCHAIN, $ 0,00000763 (en düşük) ile $ 0,00000774 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00299593 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000736 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GROKCHAIN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,52 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GROKCHAIN (GROKCHAIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,67K$ 7,67K $ 7,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,67K$ 7,67K $ 7,67K Dolaşım Arzı 999,28M 999,28M 999,28M Toplam Arz 999.281.388,26452 999.281.388,26452 999.281.388,26452

Şu anki GROKCHAIN piyasa değeri $ 7,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GROKCHAIN arzı 999,28M olup, toplam arzı 999281388.26452. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,67K.