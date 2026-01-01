Bugünkü Grow Fiyatı

Bugünkü Grow ($GROW) fiyatı $ 0,00000113 olup, son 24 saatte % 4,21 değişim gösterdi. Mevcut $GROW / USD dönüşüm oranı $GROW başına $ 0,00000113 şeklindedir.

Grow, şu anda piyasa değeri açısından $ 113.058 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B $GROW şeklindedir. Son 24 saat içinde $GROW, $ 0,00000113 (en düşük) ile $ 0,00000118 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000996 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000113 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $GROW, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Grow ($GROW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 113,06K$ 113,06K $ 113,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 113,06K$ 113,06K $ 113,06K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Grow piyasa değeri $ 113,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $GROW arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 113,06K.