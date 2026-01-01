Bugünkü Guardian Token Fiyatı

Bugünkü Guardian Token (GUARDIAN) fiyatı $ 0,00037648 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut GUARDIAN / USD dönüşüm oranı GUARDIAN başına $ 0,00037648 şeklindedir.

Guardian Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 222.963 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 592,23M GUARDIAN şeklindedir. Son 24 saat içinde GUARDIAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00085109 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0003682 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUARDIAN, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Guardian Token (GUARDIAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 222,96K$ 222,96K $ 222,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 222,96K$ 222,96K $ 222,96K Dolaşım Arzı 592,23M 592,23M 592,23M Toplam Arz 592.225.148,242894 592.225.148,242894 592.225.148,242894

Şu anki Guardian Token piyasa değeri $ 222,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUARDIAN arzı 592,23M olup, toplam arzı 592225148.242894. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 222,96K.