Guild of Guardians Fiyatı (GOG)
Bugün için canlı Guild of Guardians (GOG) fiyatı, 0.02969794 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.49M USD. GOG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Guild of Guardians Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 296.34K USD
- Gün içindeki Guild of Guardians fiyat değişimi -6.69%
- Dolaşımdaki arz: 691.38M USD.
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Gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0.00213086002645648.
Son 30 gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0.0118319978.
Son 60 gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0.0066179394.
Son 90 gün içerisinde, Guild of Guardians / USD fiyat değişimi, $ -0.009441645919648896.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00213086002645648
|-6.69%
|30 Gün
|$ -0.0118319978
|-39.84%
|60 Gün
|$ -0.0066179394
|-22.28%
|90 Gün
|$ -0.009441645919648896
|-24.12%
En güncel Guild of Guardians fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.33%
-6.69%
-21.88%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Guild of Guardians is a mobile RPG where players take teams of heroes through challenging dungeons to collect resources. These resources are used to create valuable items and heroes which can be sold for real money. Players will work together to create the best squad of Guardians, contribute to their Guild, and strategise to complete the most challenging content in the game. The game is set in a familiar, fantasy RPG world where players can play as mages, warriors, elves, orcs and more! GOG (also called Gems) is an ERC-20 token for the game used when players want to perform “premium” actions that involve creating new blockchain assets.
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A$0.0478136834
|1 GOG / GBP
￡0.0240553314
|1 GOG / EUR
€0.0288070018
|1 GOG / USD
$0.02969794
|1 GOG / MYR
RM0.1339377094
|1 GOG / TRY
₺1.0536829112
|1 GOG / JPY
¥4.6768315912
|1 GOG / RUB
₽3.0481965616
|1 GOG / INR
₹2.5768902538
|1 GOG / IDR
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|1 GOG / PHP
₱1.7411902222
|1 GOG / EGP
￡E.1.4988550318
|1 GOG / BRL
R$0.1808604546
|1 GOG / CAD
C$0.0424680542
|1 GOG / BDT
৳3.609784607
|1 GOG / NGN
₦46.0430922172
|1 GOG / UAH
₴1.259192656
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Fr0.0270251254
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