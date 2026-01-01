Bugünkü GUSD Fiyatı

Bugünkü GUSD (GUSD) fiyatı $ 0,999737 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut GUSD / USD dönüşüm oranı GUSD başına $ 0,999737 şeklindedir.

GUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 149.750.550 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 149,79M GUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde GUSD, $ 0,998133 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,019 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,98989 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GUSD, son bir saatte -0,04% ve son 7 günde +0,03% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

GUSD (GUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 149,75M$ 149,75M $ 149,75M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 319,92M$ 319,92M $ 319,92M Dolaşım Arzı 149,79M 149,79M 149,79M Toplam Arz 320.000.000,0 320.000.000,0 320.000.000,0

Şu anki GUSD piyasa değeri $ 149,75M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GUSD arzı 149,79M olup, toplam arzı 320000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 319,92M.