Bugünkü Hash Hunter Fiyatı

Bugünkü Hash Hunter (HNTR) fiyatı $ 0,00003475 olup, son 24 saatte % 28,36 değişim gösterdi. Mevcut HNTR / USD dönüşüm oranı HNTR başına $ 0,00003475 şeklindedir.

Hash Hunter, şu anda piyasa değeri açısından $ 34.747 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,95M HNTR şeklindedir. Son 24 saat içinde HNTR, $ 0,00002462 (en düşük) ile $ 0,00003478 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029208 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002462 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HNTR, son bir saatte +%7,17 ve son 7 günde +%6,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hash Hunter (HNTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,75K$ 34,75K $ 34,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,75K$ 34,75K $ 34,75K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.953.427,639647 999.953.427,639647 999.953.427,639647

Şu anki Hash Hunter piyasa değeri $ 34,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HNTR arzı 999,95M olup, toplam arzı 999953427.639647. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,75K.