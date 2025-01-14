HAVAH Fiyatı (HVH)
Bugün için canlı HAVAH (HVH) fiyatı, 0.00293093 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.85M USD. HVH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HAVAH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 105.21K USD
- Gün içindeki HAVAH fiyat değişimi -10.43%
- Dolaşımdaki arz: 973.87M USD.
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Gün içerisinde, HAVAH / USD fiyat değişimi, $ -0.000341602532637177.
Son 30 gün içerisinde, HAVAH / USD fiyat değişimi, $ -0.0008092901.
Son 60 gün içerisinde, HAVAH / USD fiyat değişimi, $ -0.0001171401.
Son 90 gün içerisinde, HAVAH / USD fiyat değişimi, $ -0.001941676081653046.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000341602532637177
|-10.43%
|30 Gün
|$ -0.0008092901
|-27.61%
|60 Gün
|$ -0.0001171401
|-3.99%
|90 Gün
|$ -0.001941676081653046
|-39.84%
En güncel HAVAH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.98%
-10.43%
-18.65%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HAVAH is a trustless interchain infrastructure that ables people to move their digital asset from one blockchain to the other in very easy and safe way. HAVAH is using heterogeneous relayer method to tranfer digital asset; therefore it is a lot safer and scalerable comapre to the other bridge or interchain service. In order to make it more secure and independent., we decided to have our own mainnet that is speicalized in interchain and multichain contents. One of our key interchain contents is game. This is why we build our own interchain game that accepts all different NFTs from different blockchain. We are going to provide not only the infrastructure that can move digital assets but also the contents to make people to move their assets.
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