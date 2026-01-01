Bugünkü Hazmat Fiyatı

Bugünkü Hazmat (HZMT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HZMT / USD dönüşüm oranı HZMT başına -- şeklindedir.

Hazmat, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.385,05 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B HZMT şeklindedir. Son 24 saat içinde HZMT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HZMT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hazmat (HZMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,39K$ 7,39K $ 7,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,39K$ 7,39K $ 7,39K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Hazmat piyasa değeri $ 7,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HZMT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,39K.