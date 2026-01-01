Bugünkü Helix Fiyatı

Bugünkü Helix (HELIX) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0.21 değişim gösterdi. Mevcut HELIX / USD dönüşüm oranı HELIX başına -- şeklindedir.

Helix, şu anda piyasa değeri açısından $ 26,635 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B HELIX şeklindedir. Son 24 saat içinde HELIX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HELIX, son bir saatte -- ve son 7 günde +0.26% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Helix (HELIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26.64K$ 26.64K $ 26.64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26.64K$ 26.64K $ 26.64K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

