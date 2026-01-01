Bugünkü Helpful Coin Fiyatı

Bugünkü Helpful Coin (HELPFUL) fiyatı $ 0,00000931 olup, son 24 saatte % 1,62 değişim gösterdi. Mevcut HELPFUL / USD dönüşüm oranı HELPFUL başına $ 0,00000931 şeklindedir.

Helpful Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.297,83 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,94M HELPFUL şeklindedir. Son 24 saat içinde HELPFUL, $ 0,00000928 (en düşük) ile $ 0,00000947 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00078025 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000416 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HELPFUL, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Helpful Coin (HELPFUL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,30K$ 9,30K $ 9,30K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,30K$ 9,30K $ 9,30K Dolaşım Arzı 998,94M 998,94M 998,94M Toplam Arz 998.939.406,8578944 998.939.406,8578944 998.939.406,8578944

Şu anki Helpful Coin piyasa değeri $ 9,30K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HELPFUL arzı 998,94M olup, toplam arzı 998939406.8578944. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,30K.