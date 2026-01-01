Bugünkü HERMES Fiyatı

Bugünkü HERMES (HERMES) fiyatı $ 0,0091546 olup, son 24 saatte % 1,65 değişim gösterdi. Mevcut HERMES / USD dönüşüm oranı HERMES başına $ 0,0091546 şeklindedir.

HERMES, şu anda piyasa değeri açısından $ 176.072 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 19,23M HERMES şeklindedir. Son 24 saat içinde HERMES, $ 0,00907661 (en düşük) ile $ 0,00937414 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,18065 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00907661 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HERMES, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%6,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HERMES (HERMES) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 176,07K$ 176,07K $ 176,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 176,07K$ 176,07K $ 176,07K Dolaşım Arzı 19,23M 19,23M 19,23M Toplam Arz 19.231.371,54556538 19.231.371,54556538 19.231.371,54556538

Şu anki HERMES piyasa değeri $ 176,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HERMES arzı 19,23M olup, toplam arzı 19231371.54556538. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 176,07K.