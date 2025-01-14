Heroes of NFT Fiyatı (HON)
Bugün için canlı Heroes of NFT (HON) fiyatı, 0.01473624 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.17M USD. HON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Heroes of NFT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.98K USD
- Gün içindeki Heroes of NFT fiyat değişimi -8.28%
- Dolaşımdaki arz: 79.40M USD.
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Gün içerisinde, Heroes of NFT / USD fiyat değişimi, $ -0.00133030997969113.
Son 30 gün içerisinde, Heroes of NFT / USD fiyat değişimi, $ -0.0039034664.
Son 60 gün içerisinde, Heroes of NFT / USD fiyat değişimi, $ +0.0026243062.
Son 90 gün içerisinde, Heroes of NFT / USD fiyat değişimi, $ +0.002860742820355813.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00133030997969113
|-8.28%
|30 Gün
|$ -0.0039034664
|-26.48%
|60 Gün
|$ +0.0026243062
|+17.81%
|90 Gün
|$ +0.002860742820355813
|+24.09%
En güncel Heroes of NFT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.44%
-8.28%
-20.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
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A$0.0237253464
|1 HON / GBP
￡0.0119363544
|1 HON / EUR
€0.0142941528
|1 HON / USD
$0.01473624
|1 HON / MYR
RM0.06631308
|1 HON / TRY
₺0.5228417952
|1 HON / JPY
¥2.3249365848
|1 HON / RUB
₽1.5140012976
|1 HON / INR
₹1.2763057464
|1 HON / IDR
Rp241.5776662656
|1 HON / PHP
₱0.8623647648
|1 HON / EGP
￡E.0.7443274824
|1 HON / BRL
R$0.0897437016
|1 HON / CAD
C$0.0210728232
|1 HON / BDT
৳1.791189972
|1 HON / NGN
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|1 HON / UAH
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Fr0.0134099784
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