Hestia Fiyatı (HESTIA)
Bugün için canlı Hestia (HESTIA) fiyatı, 1.038 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 925.48K USD. HESTIA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Hestia Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 140.74K USD
- Gün içindeki Hestia fiyat değişimi +8.98%
- Dolaşımdaki arz: 890.59K USD.
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Gün içerisinde, Hestia / USD fiyat değişimi, $ +0.085572.
Son 30 gün içerisinde, Hestia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Hestia / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Hestia / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.085572
|+8.98%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Hestia fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.95%
+8.98%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support.
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|1 HESTIA / AUD
A$1.64004
|1 HESTIA / GBP
￡0.8304
|1 HESTIA / EUR
€0.99648
|1 HESTIA / USD
$1.038
|1 HESTIA / MYR
RM4.60872
|1 HESTIA / TRY
₺37.35762
|1 HESTIA / JPY
¥157.24662
|1 HESTIA / RUB
₽100.41612
|1 HESTIA / INR
₹90.80424
|1 HESTIA / IDR
Rp17,016.39072
|1 HESTIA / PHP
₱60.18324
|1 HESTIA / EGP
￡E.52.2114
|1 HESTIA / BRL
R$5.97888
|1 HESTIA / CAD
C$1.48434
|1 HESTIA / BDT
৳126.31422
|1 HESTIA / NGN
₦1,556.2215
|1 HESTIA / UAH
₴42.94206
|1 HESTIA / VES
Bs62.28
|1 HESTIA / PKR
Rs289.05186
|1 HESTIA / KZT
₸532.30716
|1 HESTIA / THB
฿34.97022
|1 HESTIA / TWD
NT$34.00488
|1 HESTIA / CHF
Fr0.9342
|1 HESTIA / HKD
HK$8.07564
|1 HESTIA / MAD
.د.م10.38