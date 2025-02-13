HoldOn4DearLife Fiyatı (HODL)
Bugün için canlı HoldOn4DearLife (HODL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HODL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HoldOn4DearLife Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 896.24K USD
- Gün içindeki HoldOn4DearLife fiyat değişimi -34.80%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, HoldOn4DearLife / USD fiyat değişimi, $ -0.00026394732070522.
Son 30 gün içerisinde, HoldOn4DearLife / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, HoldOn4DearLife / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, HoldOn4DearLife / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00026394732070522
|-34.80%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel HoldOn4DearLife fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-26.24%
-34.80%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?
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