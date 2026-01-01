Bugünkü Hot Cherry Fiyatı

Bugünkü Hot Cherry (CHERRY) fiyatı $ 0,0000051 olup, son 24 saatte % 8,22 değişim gösterdi. Mevcut CHERRY / USD dönüşüm oranı CHERRY başına $ 0,0000051 şeklindedir.

Hot Cherry, şu anda piyasa değeri açısından $ 510.976 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B CHERRY şeklindedir. Son 24 saat içinde CHERRY, $ 0,00000469 (en düşük) ile $ 0,00000525 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002768 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000019 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CHERRY, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde +%49,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hot Cherry (CHERRY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 510,98K$ 510,98K $ 510,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 510,98K$ 510,98K $ 510,98K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

