HUSBY Fiyatı (HUSBY)
Bugün için canlı HUSBY (HUSBY) fiyatı, 0.03800673 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. HUSBY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
HUSBY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 49.10K USD
- Gün içindeki HUSBY fiyat değişimi -5.35%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki HUSBY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HUSBY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, HUSBY / USD fiyat değişimi, $ -0.00214842474080042.
Son 30 gün içerisinde, HUSBY / USD fiyat değişimi, $ -0.0121713930.
Son 60 gün içerisinde, HUSBY / USD fiyat değişimi, $ -0.0083117715.
Son 90 gün içerisinde, HUSBY / USD fiyat değişimi, $ -0.02084729747316001.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00214842474080042
|-5.35%
|30 Gün
|$ -0.0121713930
|-32.02%
|60 Gün
|$ -0.0083117715
|-21.86%
|90 Gün
|$ -0.02084729747316001
|-35.42%
En güncel HUSBY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
-5.35%
+5.58%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
HUSBY is a pioneering real-world asset token leveraging a fully operational biogas plant in Europe to produce nearly free electricity for crypto mining operations. The project innovatively integrates renewable energy sources with advanced crypto mining infrastructure, focusing on sustainability and efficiency. What sets HUSBY apart is its real-time utilization of biogas-generated electricity, directly powering an extensive crypto mining operation. This approach not only capitalizes on green energy but also optimizes operational costs and maximizes profitability.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 HUSBY / AUD
A$0.0600506334
|1 HUSBY / GBP
￡0.030405384
|1 HUSBY / EUR
€0.0361063935
|1 HUSBY / USD
$0.03800673
|1 HUSBY / MYR
RM0.1676096793
|1 HUSBY / TRY
₺1.3560801264
|1 HUSBY / JPY
¥5.8952238903
|1 HUSBY / RUB
₽3.7957321251
|1 HUSBY / INR
₹3.2796007317
|1 HUSBY / IDR
Rp613.0116883719
|1 HUSBY / PHP
₱2.2192129647
|1 HUSBY / EGP
￡E.1.9109783844
|1 HUSBY / BRL
R$0.2249998416
|1 HUSBY / CAD
C$0.0543496239
|1 HUSBY / BDT
৳4.629219714
|1 HUSBY / NGN
₦59.108066496
|1 HUSBY / UAH
₴1.5940022562
|1 HUSBY / VES
Bs2.12837688
|1 HUSBY / PKR
Rs10.5806935647
|1 HUSBY / KZT
₸19.7642597346
|1 HUSBY / THB
฿1.2819670029
|1 HUSBY / TWD
NT$1.2401595999
|1 HUSBY / CHF
Fr0.034206057
|1 HUSBY / HKD
HK$0.2956923594
|1 HUSBY / MAD
.د.م0.3793071654