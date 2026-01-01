Bugünkü Hydrated Dollar Fiyatı

Bugünkü Hydrated Dollar (HOLLAR) fiyatı $ 0,998276 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut HOLLAR / USD dönüşüm oranı HOLLAR başına $ 0,998276 şeklindedir.

Hydrated Dollar, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.984.482 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,00M HOLLAR şeklindedir. Son 24 saat içinde HOLLAR, $ 0,995531 (en düşük) ile $ 0,998637 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,019 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,976486 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HOLLAR, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hydrated Dollar (HOLLAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,98M$ 8,98M $ 8,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,98M$ 8,98M $ 8,98M Dolaşım Arzı 9,00M 9,00M 9,00M Toplam Arz 9.000.000,0 9.000.000,0 9.000.000,0

Şu anki Hydrated Dollar piyasa değeri $ 8,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HOLLAR arzı 9,00M olup, toplam arzı 9000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,98M.