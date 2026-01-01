Bugünkü Hydrex Fiyatı

Bugünkü Hydrex (HYDX) fiyatı $ 0,118608 olup, son 24 saatte % 1,05 değişim gösterdi. Mevcut HYDX / USD dönüşüm oranı HYDX başına $ 0,118608 şeklindedir.

Hydrex, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.514.086 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 29,26M HYDX şeklindedir. Son 24 saat içinde HYDX, $ 0,118289 (en düşük) ile $ 0,121448 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,2 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,118289 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYDX, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%9,76 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hydrex (HYDX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,51M$ 3,51M $ 3,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,31M$ 7,31M $ 7,31M Dolaşım Arzı 29,26M 29,26M 29,26M Toplam Arz 60.863.044,61607539 60.863.044,61607539 60.863.044,61607539

Şu anki Hydrex piyasa değeri $ 3,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYDX arzı 29,26M olup, toplam arzı 60863044.61607539. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,31M.