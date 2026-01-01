Bugünkü Hylo USD Fiyatı

Bugünkü Hylo USD (HYUSD) fiyatı $ 1,001 olup, son 24 saatte % 0,15 değişim gösterdi. Mevcut HYUSD / USD dönüşüm oranı HYUSD başına $ 1,001 şeklindedir.

Hylo USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 35.235.434 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 35,19M HYUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde HYUSD, $ 1,001 (en düşük) ile $ 1,003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,006 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,986187 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYUSD, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hylo USD (HYUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 35,24M$ 35,24M $ 35,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 35,24M$ 35,24M $ 35,24M Dolaşım Arzı 35,19M 35,19M 35,19M Toplam Arz 35.193.997,193532 35.193.997,193532 35.193.997,193532

