Bugünkü Hypertrics Fiyatı

Bugünkü Hypertrics (HYTR) fiyatı $ 0,00004049 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut HYTR / USD dönüşüm oranı HYTR başına $ 0,00004049 şeklindedir.

Hypertrics, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.198 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 793,11M HYTR şeklindedir. Son 24 saat içinde HYTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006753 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000299 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYTR, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hypertrics (HYTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,20K$ 32,20K $ 32,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,11K$ 32,11K $ 32,11K Dolaşım Arzı 793,11M 793,11M 793,11M Toplam Arz 793.109.424,0 793.109.424,0 793.109.424,0

Şu anki Hypertrics piyasa değeri $ 32,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYTR arzı 793,11M olup, toplam arzı 793109424.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,11K.