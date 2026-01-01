Bugünkü HypurrStrategy Fiyatı

Bugünkü HypurrStrategy (HYPSTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 4,28 değişim gösterdi. Mevcut HYPSTR / USD dönüşüm oranı HYPSTR başına -- şeklindedir.

HypurrStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 76.915 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 890,57M HYPSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde HYPSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01328556 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYPSTR, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde +%8,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

HypurrStrategy (HYPSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 76,92K$ 76,92K $ 76,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 76,92K$ 76,92K $ 76,92K Dolaşım Arzı 890,57M 890,57M 890,57M Toplam Arz 890.572.840,3544182 890.572.840,3544182 890.572.840,3544182

Şu anki HypurrStrategy piyasa değeri $ 76,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki HYPSTR arzı 890,57M olup, toplam arzı 890572840.3544182. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 76,92K.