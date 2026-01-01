Bugünkü Hyve Fiyatı

Bugünkü Hyve (HYVE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,12 değişim gösterdi. Mevcut HYVE / USD dönüşüm oranı HYVE başına -- şeklindedir.

Hyve, şu anda piyasa değeri açısından $ 46.707 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 76,27M HYVE şeklindedir. Son 24 saat içinde HYVE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,756865 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYVE, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde -%33,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Hyve (HYVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,71K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 61,24K Dolaşım Arzı 76,27M Toplam Arz 100.000.000,0

