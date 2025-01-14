I MADE IT UP Fiyatı (SOURCE)
Bugün için canlı I MADE IT UP (SOURCE) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 413.54K USD. SOURCE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
I MADE IT UP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.26K USD
- Gün içindeki I MADE IT UP fiyat değişimi -6.26%
- Dolaşımdaki arz: 999.41M USD.
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Gün içerisinde, I MADE IT UP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, I MADE IT UP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, I MADE IT UP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, I MADE IT UP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.26%
|30 Gün
|$ 0
|-12.12%
|60 Gün
|$ 0
|-68.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel I MADE IT UP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.83%
-6.26%
+14.45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up
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