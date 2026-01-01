Bugünkü Ice Land Fiyatı

Bugünkü Ice Land (ICELAND) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,20 değişim gösterdi. Mevcut ICELAND / USD dönüşüm oranı ICELAND başına -- şeklindedir.

Ice Land, şu anda piyasa değeri açısından $ 130.584 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T ICELAND şeklindedir. Son 24 saat içinde ICELAND, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ICELAND, son bir saatte -%0,11 ve son 7 günde -%4,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ice Land (ICELAND) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 130,58K$ 130,58K $ 130,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 130,58K$ 130,58K $ 130,58K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki Ice Land piyasa değeri $ 130,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ICELAND arzı 420,69T olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 130,58K.