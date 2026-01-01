Bugünkü Idle Network Fiyatı

Bugünkü Idle Network (IDLE) fiyatı $ 0,00733572 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut IDLE / USD dönüşüm oranı IDLE başına $ 0,00733572 şeklindedir.

Idle Network, şu anda piyasa değeri açısından $ 545.070 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 74,30M IDLE şeklindedir. Son 24 saat içinde IDLE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,74 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00144241 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IDLE, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Idle Network (IDLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 545,07K$ 545,07K $ 545,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 733,57K$ 733,57K $ 733,57K Dolaşım Arzı 74,30M 74,30M 74,30M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Idle Network piyasa değeri $ 545,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDLE arzı 74,30M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 733,57K.