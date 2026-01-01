Bugünkü Ikon Fiyatı

Bugünkü Ikon (IKON) fiyatı $ 0,00013523 olup, son 24 saatte % 2,72 değişim gösterdi. Mevcut IKON / USD dönüşüm oranı IKON başına $ 0,00013523 şeklindedir.

Ikon, şu anda piyasa değeri açısından $ 135.220 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M IKON şeklindedir. Son 24 saat içinde IKON, $ 0,00013332 (en düşük) ile $ 0,00014151 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00098897 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009409 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IKON, son bir saatte -%0,25 ve son 7 günde -%12,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ikon (IKON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 135,22K$ 135,22K $ 135,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 135,22K$ 135,22K $ 135,22K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.888.281,174471 999.888.281,174471 999.888.281,174471

