Bugünkü iLuminary Token Fiyatı

Bugünkü iLuminary Token (ILMT) fiyatı $ 0,00798008 olup, son 24 saatte % 27,26 değişim gösterdi. Mevcut ILMT / USD dönüşüm oranı ILMT başına $ 0,00798008 şeklindedir.

iLuminary Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 127.332 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 15,96M ILMT şeklindedir. Son 24 saat içinde ILMT, $ 0,00707288 (en düşük) ile $ 0,01097079 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03000248 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00183544 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ILMT, son bir saatte +%2,98 ve son 7 günde -%32,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

iLuminary Token (ILMT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 127,33K$ 127,33K $ 127,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,11M$ 1,11M $ 1,11M Dolaşım Arzı 15,96M 15,96M 15,96M Toplam Arz 139.368.339,730026 139.368.339,730026 139.368.339,730026

