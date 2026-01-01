Bugünkü IncogniFi Fiyatı

Bugünkü IncogniFi (INFI) fiyatı $ 0,01060595 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut INFI / USD dönüşüm oranı INFI başına $ 0,01060595 şeklindedir.

IncogniFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.545,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 900,00K INFI şeklindedir. Son 24 saat içinde INFI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04518864 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0098169 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INFI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

IncogniFi (INFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,55K$ 9,55K $ 9,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,61K$ 10,61K $ 10,61K Dolaşım Arzı 900,00K 900,00K 900,00K Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

