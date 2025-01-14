Increment Staked FLOW Logosu

Increment Staked FLOW Fiyatı (STFLOW)

USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) Canlı Fiyat Grafiği

$0.847503
$0.847503$0.847503
-2.20%(1D)

Bugünkü Increment Staked FLOW (STFLOW) Fiyatı

Bugün için canlı Increment Staked FLOW (STFLOW) fiyatı, 0.847503 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.26M USD. STFLOW / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Increment Staked FLOW Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.26K USD
- Gün içindeki Increment Staked FLOW fiyat değişimi -2.28%
- Dolaşımdaki arz: 13.28M USD.

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USD Bazında Increment Staked FLOW (STFLOW) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Increment Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ -0.0198147842986492.
Son 30 gün içerisinde, Increment Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ -0.2022091307.
Son 60 gün içerisinde, Increment Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ +0.1817798167.
Son 90 gün içerisinde, Increment Staked FLOW / USD fiyat değişimi, $ +0.1925692070033728.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0198147842986492-2.28%
30 Gün$ -0.2022091307-23.85%
60 Gün$ +0.1817798167+21.45%
90 Gün$ +0.1925692070033728+29.40%

Increment Staked FLOW (STFLOW) Fiyat Analizi

En güncel Increment Staked FLOW fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.800727
$ 0.800727$ 0.800727

$ 0.898095
$ 0.898095$ 0.898095

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

+1.36%

-2.28%

-15.89%

Increment Staked FLOW (STFLOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11.26M
$ 11.26M$ 11.26M

$ 2.26K
$ 2.26K$ 2.26K

13.28M
13.28M 13.28M

Increment Staked FLOW (STFLOW) Nedir?

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

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Increment Staked FLOW (STFLOW) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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STFLOW Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STFLOW / AUD
A$1.36447983
1 STFLOW / GBP
0.68647743
1 STFLOW / EUR
0.82207791
1 STFLOW / USD
$0.847503
1 STFLOW / MYR
RM3.82223853
1 STFLOW / TRY
30.06940644
1 STFLOW / JPY
¥133.35459705
1 STFLOW / RUB
86.98770792
1 STFLOW / INR
73.53783531
1 STFLOW / IDR
Rp13,893.48958032
1 STFLOW / PHP
49.68910089
1 STFLOW / EGP
￡E.42.77347641
1 STFLOW / BRL
R$5.16129327
1 STFLOW / CAD
C$1.21192929
1 STFLOW / BDT
103.01398965
1 STFLOW / NGN
1,313.95170114
1 STFLOW / UAH
35.9341272
1 STFLOW / VES
Bs44.917659
1 STFLOW / PKR
Rs236.1990861
1 STFLOW / KZT
450.07494318
1 STFLOW / THB
฿29.38292901
1 STFLOW / TWD
NT$28.04387427
1 STFLOW / CHF
Fr0.77122773
1 STFLOW / HKD
HK$6.59357334
1 STFLOW / MAD
.د.م8.55130527