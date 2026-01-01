Bugünkü Infinitar Governance Token Fiyatı

Bugünkü Infinitar Governance Token (IGT) fiyatı $ 0,00088527 olup, son 24 saatte % 1,64 değişim gösterdi. Mevcut IGT / USD dönüşüm oranı IGT başına $ 0,00088527 şeklindedir.

Infinitar Governance Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 414.780 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 468,53M IGT şeklindedir. Son 24 saat içinde IGT, $ 0,00080344 (en düşük) ile $ 0,00094287 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,680328 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00025802 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IGT, son bir saatte -%5,53 ve son 7 günde -%30,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Infinitar Governance Token (IGT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 414,78K$ 414,78K $ 414,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 885,27K$ 885,27K $ 885,27K Dolaşım Arzı 468,53M 468,53M 468,53M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Infinitar Governance Token piyasa değeri $ 414,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IGT arzı 468,53M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 885,27K.