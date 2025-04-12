Infrared Bera Logosu

Infrared Bera Fiyatı (IBERA)

USD

Infrared Bera (IBERA) Canlı Fiyat Grafiği

$4.14
$4.14$4.14
+5.80%(1D)

Bugünkü Infrared Bera (IBERA) Fiyatı

Bugün için canlı Infrared Bera (IBERA) fiyatı, 4.13 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 326.97M USD. IBERA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Infrared Bera Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Infrared Bera fiyat değişimi +5.78%
- Dolaşımdaki arz: 79.04M USD.

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USD Bazında Infrared Bera (IBERA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ +0.225817.
Son 30 gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ -1.1058616030.
Son 60 gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Infrared Bera / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.225817+5.78%
30 Gün$ -1.1058616030-26.77%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Infrared Bera (IBERA) Fiyat Analizi

En güncel Infrared Bera fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.82
$ 3.82$ 3.82

$ 4.21
$ 4.21$ 4.21

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

-0.03%

+5.78%

-27.94%

Infrared Bera (IBERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 326.97M
$ 326.97M$ 326.97M

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79.04M
79.04M 79.04M

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Infrared Bera (IBERA) Kaynağı

Resmi Websitesi

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IBERA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IBERA / VND
105,897.33
1 IBERA / AUD
A$6.5667
1 IBERA / GBP
3.1388
1 IBERA / EUR
3.6344
1 IBERA / USD
$4.13
1 IBERA / MYR
RM18.2546
1 IBERA / TRY
157.1465
1 IBERA / JPY
¥594.6374
1 IBERA / RUB
343.7399
1 IBERA / INR
355.3039
1 IBERA / IDR
Rp69,999.9895
1 IBERA / KRW
5,866.4585
1 IBERA / PHP
235.2861
1 IBERA / EGP
￡E.211.9929
1 IBERA / BRL
R$24.2018
1 IBERA / CAD
C$5.6994
1 IBERA / BDT
501.9189
1 IBERA / NGN
6,597.4272
1 IBERA / UAH
170.982
1 IBERA / VES
Bs293.23
1 IBERA / PKR
Rs1,158.1346
1 IBERA / KZT
2,134.3427
1 IBERA / THB
฿138.2724
1 IBERA / TWD
NT$133.6468
1 IBERA / AED
د.إ15.1571
1 IBERA / CHF
Fr3.3453
1 IBERA / HKD
HK$32.0075
1 IBERA / MAD
.د.م38.409
1 IBERA / MXN
$83.7977