Bugünkü Internet2 Fund Fiyatı

Bugünkü Internet2 Fund (BETANET) fiyatı $ 0,00001017 olup, son 24 saatte % 68,95 değişim gösterdi. Mevcut BETANET / USD dönüşüm oranı BETANET başına $ 0,00001017 şeklindedir.

Internet2 Fund, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.286,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,60M BETANET şeklindedir. Son 24 saat içinde BETANET, $ 0,00000602 (en düşük) ile $ 0,00003608 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001301 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000544 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BETANET, son bir saatte +%25,95 ve son 7 günde +%71,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Internet2 Fund (BETANET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,29K$ 10,29K $ 10,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,29K$ 10,29K $ 10,29K Dolaşım Arzı 998,60M 998,60M 998,60M Toplam Arz 998.601.218,7217467 998.601.218,7217467 998.601.218,7217467

