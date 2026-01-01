Bugünkü Invariant Fiyatı

Bugünkü Invariant (INVT) fiyatı $ 0,00102684 olup, son 24 saatte % 3,11 değişim gösterdi. Mevcut INVT / USD dönüşüm oranı INVT başına $ 0,00102684 şeklindedir.

Invariant, şu anda piyasa değeri açısından $ 40.626 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 39,56M INVT şeklindedir. Son 24 saat içinde INVT, $ 0,00101894 (en düşük) ile $ 0,00106407 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00238396 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00082944 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INVT, son bir saatte -%2,83 ve son 7 günde -%1,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Invariant (INVT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 40,63K$ 40,63K $ 40,63K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 184,83K$ 184,83K $ 184,83K Dolaşım Arzı 39,56M 39,56M 39,56M Toplam Arz 180.000.000,0 180.000.000,0 180.000.000,0

Şu anki Invariant piyasa değeri $ 40,63K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INVT arzı 39,56M olup, toplam arzı 180000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 184,83K.