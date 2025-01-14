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Ion Fiyatı (ION)

USD

Ion (ION) Canlı Fiyat Grafiği

$261.17
$261.17$261.17
-5.30%(1D)

Bugünkü Ion (ION) Fiyatı

Bugün için canlı Ion (ION) fiyatı, 261.17 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.56M USD. ION / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ion Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.00K USD
- Gün içindeki Ion fiyat değişimi -5.32%
- Dolaşımdaki arz: 21.29K USD.

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USD Bazında Ion (ION) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ -14.703982022218.
Son 30 gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ -64.7301226390.
Son 60 gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ +87.7855050800.
Son 90 gün içerisinde, Ion / USD fiyat değişimi, $ +61.97576737662926.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -14.703982022218-5.32%
30 Gün$ -64.7301226390-24.78%
60 Gün$ +87.7855050800+33.61%
90 Gün$ +61.97576737662926+31.11%

Ion (ION) Fiyat Analizi

En güncel Ion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 253.45
$ 253.45$ 253.45

$ 282.24
$ 282.24$ 282.24

$ 22,355
$ 22,355$ 22,355

+1.25%

-5.32%

-27.92%

Ion (ION) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M

$ 3.00K
$ 3.00K$ 3.00K

21.29K
21.29K 21.29K

Ion (ION) Nedir?

Ion is a secondary native token on the Osmosis chain based on Cosmos SDK

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Ion (ION) Kaynağı

Resmi Websitesi

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ION Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ION / AUD
A$420.4837
1 ION / GBP
211.5477
1 ION / EUR
253.3349
1 ION / USD
$261.17
1 ION / MYR
RM1,177.8767
1 ION / TRY
9,266.3116
1 ION / JPY
¥41,095.0995
1 ION / RUB
26,806.4888
1 ION / INR
22,661.7209
1 ION / IDR
Rp4,281,474.7248
1 ION / PHP
15,312.3971
1 ION / EGP
￡E.13,178.6382
1 ION / BRL
R$1,590.5253
1 ION / CAD
C$373.4731
1 ION / BDT
31,745.2135
1 ION / NGN
404,912.7446
1 ION / UAH
11,073.608
1 ION / VES
Bs13,842.01
1 ION / PKR
Rs72,788.079
1 ION / KZT
138,696.9402
1 ION / THB
฿9,062.599
1 ION / TWD
NT$8,642.1153
1 ION / CHF
Fr237.6647
1 ION / HKD
HK$2,031.9026
1 ION / MAD
.د.م2,635.2053