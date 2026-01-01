Bugünkü IPPY Fiyatı

Bugünkü IPPY (IPPY) fiyatı $ 0,00010445 olup, son 24 saatte % 21,26 değişim gösterdi. Mevcut IPPY / USD dönüşüm oranı IPPY başına $ 0,00010445 şeklindedir.

IPPY, şu anda piyasa değeri açısından $ 102.328 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 990,62M IPPY şeklindedir. Son 24 saat içinde IPPY, $ 0,00007476 (en düşük) ile $ 0,0001033 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00602956 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005283 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IPPY, son bir saatte +%6,64 ve son 7 günde +%11,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

IPPY (IPPY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,33K$ 102,33K $ 102,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,33K$ 102,33K $ 102,33K Dolaşım Arzı 990,62M 990,62M 990,62M Toplam Arz 990.620.646,1026415 990.620.646,1026415 990.620.646,1026415

Şu anki IPPY piyasa değeri $ 102,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IPPY arzı 990,62M olup, toplam arzı 990620646.1026415. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,33K.